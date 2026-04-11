Эксперт предположил, куда поедут отдыхать VIP-туристы

Рассуждая о новых туристических перспективах Крыма, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Вахрушев предположил, что полуостров может привлечь отдыхающих, которые не полетят в Дубай и прочие эмираты из-за кризиса на Ближнем Востоке.

«Мы ожидаем определенный приток VIP-туристов, которые отказались от Объединенных Арабских Эмиратов, других ближневосточных направлений или Юго-Восточной Азии. Многие видят, что безопасность превыше всего и многие будут выбирать Крым», – сказал он в интервью местному телевидению.

Однако, как признаются участники рынка, вариант того, что любители Дубая переориентируются на Ялту практически нереален – слишком разные форматы и весовые категории. Достаточно сказать, что в Крыму насчитывается около 10 пятизвездочных отелей, в Дубае – около 200.

«Шутка доцента», – прокомментировал один из собеседников редакции.

А основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян высказал сожаление:

«Жаль, что у нас такие доценты. Хорошо, что он работает в Крыму, а не в Тамбовском университете, тогда сказал бы, что вместо Дубая люди поехали бы в Тамбов».

Но VIP-туристы это не всё. Кроме них, по словам Игоря Вахрушина, Крым может привлечь и другие категории отдыхающих – например, поклонников цветов.

«Это люди, которые любят цветение – те, кто ездит ради сакуры в Японию или посещают Долину цветов в индийских Гималаях. Сейчас же из-за закрытия хабов это сложно. И мы видим, что на территории Крыма есть прекрасные моменты цветения. Турист приедет, увидит инфраструктуру, почувствует отношение (местных жителей. – Ред.) и, возможно, захочет приехать в другое время – в пляжный или бархатный сезон», – сказал Игорь Вахрушев.

Правда, есть но» – количество туристов, которые ездят ради цветения очень ограниченно. Да и перебить японскую сакуру вряд ли получится – это мировой бренд, ради которого туристы готовы переплачивать и терпеть всевозможные неудобства.

