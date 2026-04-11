Российские авиакомпании продают билеты на рейсы в Израиль

В системах бронирования на официальных сайтах Red Wings и «Азимута» появились рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Минеральных Вод. Билеты на них уже доступны.

Red Wings планирует перевозить пассажиров в Израиль из Москвы начиная с 17 апреля. Вылеты WZ 15 анонсированы из аэропорта Жуковский на самолетах Ту-204 в ежедневном режиме. Место на первом рейсе в Тель-Авив можно забронировать за 42 тыс. руб., перелет в обе стороны обойдется в 65 тыс.

Из Сочи в аэропорт Бен-Гурион авиакомпания собирается летать с 18 апреля. WZ 4311 заявлен с периодичностью 3–4 раза в неделю. Стоимость билетов one way – 21 тыс. руб., round trip – 33 тыс. По маршруту Минводы – Тель-Авив перевозчик назначил рейсы с 19-го числа по воскресеньям. Билеты предлагаются за 25 тыс. руб.

Начиная с 27 апреля вылеты в Израиль появились и на сайте авиакомпании «Азимут». Из Сочи запланированы три частоты, причем две из них – в понедельник (А4 5025 и А4 5023). Из Минвод пассажиров будут доставлять в Тель-Авив по понедельникам и средам. Билеты на ближайшие рейсы можно приобрести за 14 и 11 тыс. руб. соответственно. Перелет в обе стороны обойдется в 27 и 23 тыс.

О возобновлении полетной программы в Москву ранее сообщила израильская El Al: авиакомпания собирается восстановить маршрут уже с 12 апреля. Представитель офиса в РФ предупредила, что в переходный период возможны изменения в расписании, в том числе вероятны отмены отдельных рейсов. По всей видимости, российские перевозчики открыли продажу билетов после сообщения Минтранса Израиля о возобновлении работы аэропорта Бен-Гурион и открытии воздушного пространства.

Ранее TourDom.ru писал, что ограничения Росавиации на полеты российских авиакомпаний в Израиль продлены до 17 апреля.