Из-за 20-часовой задержки рейса у Nesma Airlines «поехало» расписание

20-часовая задержка рейса Nesma Airlines из Казани в Шарм-эль-Шейх, случившаяся еще 9 апреля, спровоцировала череду серьезных опозданий на других маршрутах. Вчера проблемы были в Краснодаре, сегодня сбой наблюдается во Внуково и Екатеринбурге.

Рейс NE 416 должен был прибыть в столицу Кубани в пятницу в 11:10, однако вылет несколько раз откладывался.

«Вначале перенесли на 4 часа, потом на 6, все это время мы находились в отеле. Переживали, что прилет сместится на ночь, а после 23 часов аэропорт Краснодара не работает», – рассказала туристка

В итоге самолет успел приземлиться до закрытия воздушной гавани, но на 10 часов позже запланированного времени – в 20:50. Соответственно на столько же был перенесен рейса NE 417 из Краснодара в Шарм-эль-Шейх – он отправился в 22:05, хотя должен был в 12:30.

На 8 с лишним часов опоздал NE 436 из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург: самолет прибыл сегодня в 10:27 вместо 02:05. Как следствие, позже в Египет улетел NE 437 из Кольцово – в 12:07 (по расписанию – в 03:10).

Есть проблемы и в Москве. NE 640, который должен был покинуть Шарм-эль-Шейх в 07:00, отправится во Внуково в 14:40. Сместилось время вылета с египетского курорта NE 642: с 20:30 11 апреля оно перенесено на 03:35 12-го числа. Также наблюдаются задержки и в обратном направлении.

«Лечу завтра NE 643 из Внуково в Шарм. Только что пришло письмо о том, что рейс перенесли с 04:25 на 11:30», – рассказал пассажир.

Ранее мы написали, что «ковер» в Самаре привел к серьезным задержкам рейсов на Пхукет и во Вьетнам.