Въезд туристов на автомобилях в центр Стамбула могут сделать платным

Власти района Фатих в Стамбуле предложили ввести для туристов платный въезд на автомобилях в центр города. Тем, кто не захочет тратить лишние деньги, придется добираться общественным транспортом или пешком. С такой инициативой выступил глава муниципалитета Эргюн Туран, пишет турецкое издание Türkiye Gazetesi.

По его словам, в районе Фатих дневной поток людей достигает 3–3,5 млн человек при том, что количество местных жителей составляет всего около 350 тыс.

«Это означает, что ежедневно мы имеем дело с населением, которое увеличивается в 8–10 раз», – отметил Туран.

Он подчеркнул, что в район ежедневно заходят 285 автобусных маршрутов İETT, выполняется около 11 тыс. рейсов, а также фиксируется значительный транзитный трафик. В совокупности с туристическими потоками это создает крайне высокую нагрузку на транспортную систему.

Глава района сообщил, что меры по решению проблемы рассматриваются по трем направлениям: строительство новых парковок, управление уличными парковочными местами и внедрение системы регулирования транспортных потоков.

В частности, Туран предложил ввести плату за въезд в центральные зоны по аналогии с практикой, применяемой в ряде других городов мира. Район Фатих уже разделен на три зоны. Историческая часть, так называемый старый Эминёню, может стать первой зоной с платным въездом по примеру Лондона, Стокгольма и Сингапура.

По словам мэра, автомобилисты, которые не живут в этом районе, должны будут оплачивать въезд с использованием системы, аналогичной HGS. Туристы также будут обязаны платить сбор, а полученные средства направят на развитие парковочной инфраструктуры и решение транспортных проблем.

«Кто загрязняет, тот платит», – сказал Туран.

Кроме того, он выступил за строительство крупных парковок за пределами центра города, чтобы водители могли оставлять там свои автомобили и добираться дальше на общественном транспорте.