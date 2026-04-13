Etihad Airways продлила сроки льготного перебронирования билетов

Авиакомпания Etihad Airways еще на месяц продлила сроки перебронирования билетов для пассажиров, чьи поездки затронуты ситуацией на Ближнем Востоке. Правила распространяются на любые рейсы, которые планировались после 28 февраля вплоть до 15 июня. Ранее этот срок был установлен до 15 апреля и позднее продлен до 15 мая.

Для пассажиров, которые собирались лететь до 15 апреля, билеты должны быть переоформлены не позднее этой даты. Для них предусмотрено перебронирование на самый доступный тариф в том же классе, а также бесплатное изменение маршрута с отправкой из Абу-Даби.

Также определены условия возврата для неотмененных рейсов, запланированных в период с 15 по 26 апреля. В этом случае пассажирам полностью вернут деньги за неиспользованные билеты. Во всех остальных случаях действуют стандартные правила.

Ранее авиакомпании Emirates также обновила информацию об условиях вынужденного обмена и возврата авиабилетов. Правила теперь распространяются на вылеты в период с 28 февраля по 31 мая.

В аэропортах Дубая и Абу-Даби сохраняется режим ограниченного движения, пассажирам рекомендуется прибывать только после подтверждения рейса от авиакомпании.