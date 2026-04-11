Власти Бали ужесточили наказания за правонарушения для туристов

Власти индонезийского острова Бали ужесточают меры в отношении иностранных туристов, нарушающих закон. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил губернатор региона И Ваян Костер.

© tourdom.ru

По его словам, все случаи противоправного поведения со стороны иностранцев будут жестко пресекаться. В качестве основных мер предусмотрены депортация либо судебное разбирательство в соответствии с законодательством Индонезии. Губернатор подчеркнул, что соответствующие указания уже доведены до полиции и иммиграционных служб, и механизмы их реализации находятся в действии.

Костер также обратился к туристам с призывом соблюдать нормы поведения, чтобы сохранить остров безопасным и комфортным для всех посетителей.

Кроме того, глава региона отметил, что одной из причин правонарушений среди туристов становится нехватка денег. Некоторые иностранцы планируют короткое пребывание, однако остаются дольше, чем позволяют финансы. В результате, как отметил губернатор, они идут на нарушение закона, вплоть до преступлений.

Ранее главное управление иммиграции Индонезии заявило, что туристов из России депортируют с Бали за различные правонарушения чаще других иностранцев. В основном высылали за превышение срока пребывания и преступную деятельность. Сколько россиян попало под санкции, ведомство не сообщило.

Для борьбы с туристами-нарушителями власти Бали в апреле открыли сразу 7 горячих линий в каждом округе, чтобы местные жители могли пожаловаться на иностранцев. От населения ждут не только сообщений о преступлениях, но и любых сигналов о «глупом поведении в состоянии алкогольного опьянения».