В посольстве Франции рассказали, какие визы выдают россиянам

Посольство Франции в России чаще всего оформляет россиянам краткосрочные шенгенские визы для туристических поездок. Об этом сообщили в дипмиссии.

«Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз — это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях», — пояснили РИА Новости в посольстве.

Также в дипмиссии подчеркнули, что Франция ежегодно принимает более 100 млн человек и остаётся одной из самых привлекательных туристических стран.

Ранее турэксперт Дмитрий Арутюнов рассказал, что отказы в шенгенской визе россиянам всё чаще связаны с политикой выдающих стран, а не с форматом подачи документов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в марте рассказал о росте на 20% спроса на европейские направления среди российских туристов, несмотря на сложности с оформлением виз и длительные сроки ожидания.