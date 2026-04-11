Как можно улететь в Европу в два раза дешевле рейсов Turkish Airlines

Туристы интересуются, как удобнее и дешевле улететь в Европу из Москвы: билеты на популярные рейсы Turkish Airlines сейчас значительно выросли в цене. Редакция TourDom.ru изучила, какие варианты перелета в Барселону доступны в апреле.

© РИА Новости

Один из привлекательных по стоимости способов – рейсы Pegasus Airlines. В середине апреля места на них можно забронировать за 62 тыс. руб. (round trip), что почти вдвое дешевле, чем у авиакомпании Air Serbia. В стоимость уже включен провоз багажа до 20 кг. Туристы проведут в пути 10 часов, из них 2 отнимет стыковка в Стамбуле.

Другой удобный и экономичный вариант – на лайнерах AZAL. Билет в обе стороны можно купить за 65 тыс. руб. (с багажом – за 77), дорога займет 10–11 часов.

Самый быстрый способ – воспользоваться рейсами Air Serbia, но и обойдется он в два раза дороже, чем указанные выше – 128 тыс. руб (с чемоданом – 134). Из Шереметьево в Барселону лайнер летит 7 часов, обратно – 8, включая двухчасовую стыковку в Белграде. Правда, из Москвы борт отправляется ночью, в 02:55.

Быстро, с короткой пересадкой, можно добраться до Барселоны и на самолетах Turkish Airlines – пассажиры проведут в воздухе 9 часов. Цена вопроса – 106 тыс. руб., включая провоз багажа весом до 30 кг. Вылет из Москвы ночью, а вот обратный рейс вечерний, во Внуково авиакомпания доставит клиентов к 5 утра.

