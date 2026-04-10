Национальный перевозчик Саудовской Аравии Saudia Airlines с 11 апреля частично возобновит полеты, сообщает Интерфакс.

Первыми направлениями станут Дубай, Абу-Даби и Амман. Рейсы в ОАЭ будут выполняться из Джидды. При этом пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов из-за возможных отмен.

Авиакомпания полностью приостановила полеты 28 февраля на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее перевозчик расширял международную сеть: с октября 2025 года были запущены рейсы из Эр-Рияда в Москву (аэропорт Шереметьево) с частотой 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. На этом направлении также работал саудовский лоукостер Flynas: у него в расписании были понедельник, среда и пятница.

Саудовская Аравия пока остается нишевым направлением для российских туристов, однако Эр-Рияд рассматривается как удобный транзитный хаб для перелетов в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Для транзитных пассажиров доступна однократная стоповер-виза стоимостью 830 руб., позволяющая находиться в стране до 96 часов. Для более длительного пребывания требуется оформление