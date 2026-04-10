Туристка отсудила у агентства вдвое больше стоимости сорванного тура в Узбекистан

Хорошевский районный суд Москвы постановил взыскать с турагентства ООО «МЭРИТУР» 450 тыс. руб. в пользу туристки, у которой сорвался тур в Узбекистан. Разбирательство инициировало Управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, марте 2025 года женщина купила тур в Узбекистан за 240 тыс. руб. и полностью его оплатила. Но поездка так и не состоялась, а деньги ей не вернули, несмотря на претензию. В суде ООО «МЭРИТУР» не смогло подтвердить, что перевело деньги туроператору.

Суд постановил взыскать с турагентства 450 тыс. руб. В эту сумму вошли 240 тыс. за сам тур, 50 тыс. неустойки, 10 тыс. компенсации морального вреда и 150 тыс. штрафа. В итоге размер выплаты почти в 2 раза превысил первоначальную стоимость тура, которая составляла 240 тыс. руб.

В 2026 году была череда аналогичных разбирательств с турагентствами. В Оренбурге суд обязал компанию выплатить более 715 тыс. руб. в пользу клиентки, чей отдых в Египте не состоялся по вине посредника. В Перми общая сумма выплат за несостоявшийся семейный тур на озеро Иссык-Куль достигла 800 тыс. руб. В Удмуртии пара отсудила более 196 тыс. руб. из-за отмены бронирования отеля в Сухуме. А суд Екатеринбурга обязал индивидуального предпринимателя выплатить почти 188 тыс. руб. местной жительнице за несостоявшийся оздоровительный тур на Шри-Ланку.