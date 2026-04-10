Арабская авиакомпания отменила рейсы в Сочи до июня

Из расписания Etihad Airways пропали все рейсы в Сочи вплоть до середины июня. Пассажиры, купившие билеты - чаще всего на стыковочные перелеты через Абу-Даби, - начали получать уведомления об отмене. «Мы должны были лететь на Мальдивы с 3 по 14 июня». «Нам Trip прислал отмену билетов на Пхукет 8 мая и обратно 7 июня», - делятся в соцсетях туристы.

Клиентам с отмененных рейсов авиакомпания предложила возврат средств или бесплатный обмен на вылет из Москвы. Те, кто предпочел вернуть деньги, сетуют, что билеты других перевозчиков обойдутся значительно дороже, чем Etihad Airways, а стыковки менее удобные.

«Уже взяли места на Пхукет на рейсах „Аэрофлота“, но цена оказалась в 2 раза выше, даже без багажа». «Нашел вариант в Таиланд: получилось на 10 тыс. дешевле, чем у нацперевозчика, но стыковки длинные».

Поэтому многие пассажиры все же хотят вылетать самолетом Etihad из Москвы.

«Смотрела другие варианты, чтобы миновать столицу, но все выходит гораздо дороже, чем мы покупали. Поэтому попросила поменять». «Позвонила в поддержку, предложили вылет из Шереметьево. И время стыковки теперь минимальное - не 21 час, как было, а 2,5. Причем сохранили купленное место в бизнес-классе».

По данным официального сайта Etihad Airways, авиакомпания собирается возобновить вылеты из Сочи в Абу-Даби с 15 июня - именно на эту дату назначен ближайший рейс EY 858. Впрочем, перевозчик может и сдвинуть начало полетной программы.

Ранее авиакомпания отменила все рейсы из Санкт-Петербурга, не планируются и вылеты из Казани. А вот из Москвы перевозчик расширил расписание, добавив в него с 20 марта второй регулярный рейс.