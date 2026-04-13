Россияне стали третьими по турпотоку во Вьетнам

За первый квартал 2026 года Вьетнам посетило рекордное количество россиян — более 367 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также третий показатель среди всех стран мира после Китая и Южной Кореи.

Рост турпотока обусловлен тремя ключевыми факторами. Во-первых, для россиян действует безвизовый режим сроком до 45 дней. Во-вторых, с марта 2025 года возобновились чартеры из Москвы в Камрань, а с октября запущены рейсы на Фукуок, что кардинально улучшило транспортную доступность курортов. По словам генерального директора сети отелей The Anam Group Лорана Майтера, именно быстрое восстановление и расширение прямых рейсов стало ключевым фактором рекордного числа российских туристов.

При этом россияне всё чаще выбирают более дорогой отдых. Эксперты отмечают, что русскоязычные гости сегодня обеспечивают около 15% бронирований в премиальных отелях. Сами путешественники стали отдавать предпочтение длительным поездкам — от одной до трёх недель, а также готовы тратить больше на впечатления, включая экскурсии и аренду яхт.

Рекордный наплыв туристов привёл и к определённым проблемам. Ещё в феврале 2026 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что популярный курорт Фукуок оказался не готов к повышенному спросу — там образовался дефицит гостиничных номеров. Тем не менее авиасообщение продолжает расширяться: с апреля 2026 года вьетнамский лоукостер VietJet Air запустил полётную программу из Барнаула в Нячанг и Камрань. А национальный перевозчик Vietnam Airlines рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Санкт-Петербурга и Казани на Фукуок и в Нячанг с лета 2026 года.

Наконец, росту популярности Вьетнама косвенно способствовал и ближневосточный кризис. По данным АТОР, продажи туров за рубеж в марте упали на 30% из-за конфликта и рекомендаций Минэкономразвития приостановить продажи в страны Персидского залива. Часть этого потока переориентировалась на азиатские направления, включая Вьетнам.

Как прогнозируют эксперты, Вьетнам продолжит наращивать долю на российском туристическом рынке, особенно после возможного открытия направления ОАЭ, когда начнётся ценовая конкуренция между отелями. Но уже сейчас ясно: Вьетнам уверенно занял место одного из главных азиатских направлений для российских путешественников.