У туристов, оформляющих французские шенгены, появилась новая сложность. Без сюрпризов для них в последнее время не обходится ни одна новая раздача слотов. На сей раз VFS Global, приступив к записи посетителей на июнь в Москве, решил вопреки прежней практике добавления всего расписания на месяц в одном городе разом разбить их на партии.

В итоге визовый центр загружал слоты четыре дня подряд – неделя за неделей. Заявители, караулившие нужный момент, каждый раз реагировали на оповещение, бежали в систему бронирования и нередко уходили не солоно хлебавши.

«Самостоятельно записаться мало кому удалось, всё за пару минут расхватывали боты. Поймать слот для подачи документов в июне становится ультрасложной задачей. Сейчас лишь проскакивают редкие отказные слоты, но они сразу перехватываются ботами», – объясняет автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Вероятно, нововведение задумывали для того, чтобы облегчить нагрузку на сайт. Прежде французский визовый центр разделял по дням лишь разные города. Но большой поток заявителей в столице нередко заставлял сервера падать. Бывали даже перебои на день-два.

Получилось ли решить проблему? Как пишут туристы, зависания и ошибочные списания денег с карт без оформления записи все-таки были и в этот раз.

Ранее TourDom.ru писал, что москвичи из-за большого потока заявителей отправляются за французским шенгеном в Санкт-Петербург.