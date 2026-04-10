Открытие широко разрекламированного турецкого премиум-отеля отложили на год

В Турции на год перенесли открытие нового пятизвездочного отеля. NG SIGN Bodrum с заявленной концепцией премиум-отдыха должен был принять первых гостей в мае текущего года. Вместе с ним планировал начать работу пляжный клуб KEIA Day & Beach Club, позиционирующийся как один из самых больших в Бодруме, и площадка для концертов и шоу мировых звезд.

Потом старт сезона перенесли на июнь, а теперь инвестор NG Hotels сообщает, что все откладывается до лета 2027 года.

Решение объясняют неблагоприятной для стройки погодой: в районе Ортакент–Яхши в Бодруме, где располагается комплекс, минувшей зимой выпало много осадков плюс были сильные ветра, что, по словам представителей управляющей компании, замедлило ход работ.

Свою роль сыграли и «геополитические события в регионе».

Судя по требованиям к персоналу, включающим знание английского и немецкого языков, комплекс ориентируется не только на местную и российскую публику, но и на европейцев, а они сейчас в основном выбирают другие направления.

Возможно, оценив ситуацию, инвесторы поняли, что нужную загрузку с европейских рынков они не получат и сезон окажется убыточным, поэтому и перенесли открытие.

Добавим, что в России комплекс был доступен для бронирования еще в конце прошлого года – тогда проводилась широкая рекламная кампания. Сейчас продажи остановлены. По уже оплаченным турам практика стандартная: либо переносится срок заезда, либо предлагается другой отель, либо в полном объеме возвращаются средства.