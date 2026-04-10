В Шереметьево появился рейс на северокорейский курорт Вонсан

В расписании Шереметьево появился рейс на северокорейский курорт Вонсан. Это следует из данных аэропорта.

В системе воздушной гавани указано, что в КНДР отправится авиакомпания Nordwind Airlines. При этом пока назначен единственный вылет из Москвы на 21 апреля, обратный – 23-го числа.

Отметим, что в системе бронирования перевозчика этого направления нет.

Еще летом прошлого года глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что из России в Вонсан в будущем могут запустить прямые рейсы. Этот вопрос находится в проработке. Однако более конкретных деталей чиновник не сообщил.

Власти КНДР продвигают Вонсан как курорт с пляжной инфраструктурой на берегу Японского моря, гостиницами и развлекательными объектами. Проект ориентирован в первую очередь на организованный въезд иностранных туристов, однако доступ в регион, как и в другие части Северной Кореи, остается строго регулируемым.

Ранее стало известно, что Nordwind не выполнила условия субсидии на рейсы из Москвы в Пхеньян. Именно на эту цель ей было выдано правительством РФ 40 млн руб. в 2025 году (всего было предусмотрено 120 млн руб.).