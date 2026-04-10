Авиакомпания El Al планирует снова летать из Москвы в Тель-Авив

Израильский национальный перевозчик El Al объявил о поэтапном возобновлении международных рейсов с 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма еврейского государства.

Согласно заявлению ведомства, авиакомпания начнет постепенно восстанавливать прямое авиасообщение по всем направлениям маршрутной сети. Уже открыта продажа билетов на рейсы Тель-Авив – Москва – Тель-Авив. По ряду других маршрутов реализация кресел начнется с 18 апреля.

Отметим, что билеты на первый рейс из Москвы 12 апреля стоят от 80 тыс. руб. в одну сторону, далее – от 50,9 тыс. руб.

Глава отдела продаж российского офиса El Al Татьяна Токаренко уточнила, что возвращение к полноценному расписанию займет определенное время. В переходный период возможны корректировки графика, включая отмену отдельных рейсов.

В министерстве туризма Израиля считают возобновление полетов важным этапом для восстановления туристического потока из России. По словам руководителя российского представительства ведомства Ксении Воронцовой, это решение может способствовать постепенному возвращению спроса на поездки.

Авиасообщение с Израилем было приостановлено с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.