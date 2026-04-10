Аэропорты Дубая ограничили частоту рейсов для иностранных авиакомпаний

Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports уведомил зарубежные авиакомпании о временном сокращении частоты полетов в эмират. Как сообщает Reuters со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо, ограничения вводятся на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана.

Согласно документу, разосланному в конце марта, иностранным перевозчикам разрешат выполнять не более одного рейса в сутки до конца мая. Мера затронет международный аэропорт Дубая (DXB), считающийся одним из самых загруженных в мире, а также Аль-Мактум (DWC). Ограничения будут действовать с 20 апреля по 31 мая.

В письме отмечается, что действующий лимит может быть пересмотрен при увеличении пропускной способности воздушных гаваней. В таком случае перевозчикам пообещали дополнительно распределить слоты.

При этом ограничения не коснутся базовых авиакомпаний эмирата, включая Emirates и flydubai.

Отметим, что Минтранс и Росавиация пока считают полеты над странами Ближнего Востока, в том числе и в ОАЭ, небезопасными. Для отечественной гражданской авиации ограничения продолжают действовать до 17 апреля.