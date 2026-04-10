Пора бросать? В Турции хотят полностью запретить продажу сигарет

В Турции завершается разработка законопроекта, направленного на ужесточение борьбы с курильщиками. На первом этапе планируется ограничить курение в общественных местах и усилить контроль за продажей и производством сигарет. А к 2040 году власти планируют полностью запретить реализацию табака в стране, сообщает Yeni Şafak.

Согласно проекту, значительно расширяется перечень мест, где курение будет запрещено. Ограничения затронут общественные здания, образовательные и медицинские учреждения, зоны пребывания детей, а также площадки на открытом воздухе. В кафе и ресторанах подымить разрешат в специально оборудованных зонах, площадью не более 20 кв.м, не превышающих 10% площади заведения, невидимых снаружи и не обслуживаемых персоналом. В эти зоны не будут допускать лиц младше 18 лет, уточняет BirGün. В отелях курение будет разрешено только в специально отведенных для этого номерах.

Документ также вводит дополнительные меры регулирования торговли. В частности, предлагается запретить открытую выкладку табачной продукции, а реализацию перевести на электронные системы с обязательной проверкой возраста покупателей. За нарушение правил предусмотрены серьезные санкции.

Отдельное внимание в проекте уделено долгосрочной стратегии: через 4 года власти намерены полностью прекратить продажу табачных изделий. После этой даты предполагается введение жестких мер как в отношении производителей и продавцов, так и потребителей. Под регулирование также подпадут электронные сигареты и аналогичные устройства.