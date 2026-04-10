Турецкие отели надеются поправить дела за счет россиян

На фоне геополитической напряженности Турция сталкивается со снижением спроса со стороны европейцев. Об этом заявили представители отрасли на конгрессе TÜRSAB, который прошел 6–8 апреля в Анталье. По словам главы ассоциации Фируза Баглыкая, бронирования из Европы сократились примерно на 20–25%.

Европейские туристы либо меняют планы, либо выжидают. Этот тренд подтверждают и туроператоры, включая TUI. По их оценкам, клиенты не столько отменяют поездки, сколько переносят их, отдавая предпочтение более близким и привычным направлениям, – прежде всего Испании, Италии и Португалии. Добраться до этих стран из Германии, Великобритании и стран северной Европы проще всего благодаря большому количеству рейсов.

Кроме этого, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке Турция полностью потеряла турпоток из Ирана (из этой страны приезжало более 3 млн туристов. – Ред.).

Дополнительное давление на турецкие отели оказывает изменение модели поведения туристов. Участники рынка говорят о переходе к last minute: клиенты откладывают решение до последнего момента, что снижает прогнозируемую загрузку. В результате сезон 2026 года становится менее предсказуемым, а конкуренция усиливается.

Отельеры Турции не драматизируют ситуацию, так как волна отмен бронирований уже закончилась. Сейчас сохраняется только отставание от привычных темпов продаж, которое можно компенсировать за счет других рынков, в том числе внутреннего. По словам Фируза Балыклея, турецкие отели должны привлекать местных туристов, чтобы выжить в 2026 году. Он призвал коллег снизить внутренние цены для поддержания заполняемости.

На этом фоне большие надежды Турция возлагает и на гостей из России. Продажи по раннему бронированию в январе-феврале шли отлично. Отмен в марте не было, но поток новых заказов просел. В апреле спрос пока также не оправдывает ожиданий – многие россияне, как и европейцы откладывают решение о поездке на последний момент.

Как следствие, некоторые отели Турции еще в марте начали выпускать спецпредложения, чтобы поддержать продажи. Эксперты не исключают, что ближе к лету турецким отельерам придется идти на дополнительные уступки. Это связано также с тем, что некоторые российские туроператоры уже готовы отменить часть запланированных чартеров в Турцию из-за недостаточной загрузки.