Турэксперт рассказал, как штрафуют за полотенце на шезлонге в Европе и в России

На европейских курортах за «резервирование» шезлонгов полотенцами грозит штраф до 200 евро. Эксперт Николай Мельник пояснил, что российские пляжи могут вводить собственные правила, включая запрет на бронирование и изъятие оставленных вещей.

На многих европейских курортах, особенно на Адриатике, туристам за оставленное полотенце на неиспользуемом шезлонге грозит штраф до 200 евро. Как рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, на российских курортах (включая Крым и Краснодарский край) законодательных норм, прямо запрещающих такую практику, нет, поэтому и штрафов за это не предусмотрено. Действуют стандартные акты, регулирующие устройство и оборудование пляжных зон.

В беседе с «Вечерней Москвой» Мельник отметил, что владельцы или арендаторы пляжей могут вводить собственные правила: запрещать резервирование лежаков, изымать оставленные вещи, ограничивать время использования. С 1 марта в России вступили в силу новые правила бронирования гостиниц (постановление правительства № 1912 от 27 ноября 2025 года), которые чётко фиксируют порядок возврата денег при отмене бронирования. Тем не менее, на сайтах агрегаторов иногда продолжает появляться условие «Оплата не возвращается».

«Аэрофлот» продает билеты на сотню направлений со серьезной скидкой.

Из-за войны на Ближнем Востоке стоимость отдыха в Турции заметно упала.