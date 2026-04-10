На Бали ликвидировали «русские» деревни

Власти Бали ликвидировали так называемые русские и украинские деревни, заявил губернатор И Ваян Костер в интервью РИА «Новости».

По его словам, в последние годы остров столкнулся с ростом числа приезжих из России и Украины. На первом этапе речь шла преимущественно о туристах, однако со временем часть из них начала инвестировать в местную экономику и запускать собственные проекты. Одновременно сформировались компактные районы проживания иностранцев, в частности, в Убуде, где закрепились неформальные названия «русская деревня» и «украинская деревня».

Как отметил губернатор, иностранные граждане могут проживать на острове только при соблюдении законодательства Индонезии и с уважением к местным традициям, а практика создания анклавов по национальному признаку противоречит принципам регулирования и культурной политики Бали. Правоохранительным органам было поручено «навести порядок». Местные власти провели проверки и приняли меры, после чего там не осталось подобных поселений. Какими методами этого удалось достичь Костер не уточнил.

За последние годы на Бали сформировалась развитая инфраструктура услуг, ориентированная на русскоязычную аудиторию – туристов, удаленных сотрудников и релокантов. Если ранее это были единичные проекты, такие как кафе или школы серфинга, то сейчас речь идет о целой экосистеме, включающей риелторов, юристов, маркетинговые и IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и собственные медиа. По оценкам участников рынка, это позволяет части иностранцев жить и вести бизнес преимущественно внутри своей языковой среды.