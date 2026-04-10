Пассажиры Egypt Air почти 11 часов не могли улететь в Москву из Хургады

Пассажиры египетской авиакомпании Egypt Air почти 11 часов не могли улететь в Москву из аэропорта Хургады. По расписанию MS 727 должен был отправиться 9 апреля в 16:30 по местному времени (17:30 мск), однако этого не произошло. О ситуации в соцсетях рассказала туристка.

Еще утром в день вылета с курорта россиян взволновала информация на онлайн-табло прилета Домодедово: там их рейс значился отмененным, а вместо него появился другой – MS 727W, правда, с тем же временем.

Однако когда туристов уже привезли из отелей в аэропорт Хургады, оказалось, что отправление перенесли на 18:10. Позже его еще отложили – на 20:30, а на посадку люди прошли в 21:00.

«Просидели в самолете 2 часа, никакого движения не было, – сообщила пассажирка в 23:20 по местному. – Сейчас всех отправляют обратно в терминал».

Людям сказали, что вылет предположительно будет в 01:40, причину задержки не назвали. «Лучше бы мы ждали в отеле», – написала туристка.

Но и в это время Airbus A330 не вылетел. Борт в итоге повез пассажиров в Москву только в 03:30 10 апреля. В Домодедово он приземлился в 10:30, с 11-часовым опозданием.

Как следует из онлайн-табло, из-за позднего прибытия воздушного судна сдвигается и отправление MS 728 в Шарм-эль-Шейх. Вместо 02:40 по графику туристы улетят на курорт из Москвы лишь в 11:00.

Что стало причиной сбоя в расписании – неясно. Аэробус с регистрационным номером SU-GDT, который повез пассажиров в Москву, по данным сервиса Flightradar, прибыл в Хургаду из Каира в соответствии с графиком – 9 апреля в 15:30.