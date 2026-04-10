Путешественник раскрыл главную причину разочарования иммигрантов в США

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и назвал главное разочарование иммигрантов в этой стране. Своими наблюдениями он поделился в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, переехавшие в Соединенные Штаты россияне разочаровываются в стоимости жилья. Так, большая часть заработка иммигранта будет уходить на аренду комнаты, в которой «никогда не проводились ремонтные работы».

Александр отметил, что, помимо платы за аренду, человек будет вынужден оплачивать страховку и делать взносы в ассоциацию домовладельцев. Также отдельной статьей расходов для него станет оплата коммунальных платежей и налоги.

«Вот и получается, что человек, работая практически без отдыха, не имеет ни средств, ни времени, чтобы наслаждаться жизнью. Вся его жизнь проходит в оплате самых необходимых вещей и выплате кредитов. А в США вся жизнь — это бесконечные кредиты», — подытожил опытный путешественник.

