Туроператоры могут поставить в Турцию меньше рейсов, чем планировали

Как минимум два крупных туроператора близки к принятию решения о снятии части изначально запланированных рейсов в Турцию на майские даты. Об этом порталу TourDom.ru рассказал осведомленный источник на туристическом рынке. По данным другого нашего инсайдера, один из туроператоров собирается убрать примерно 14 тыс. кресел.

Причина в том, что текущий спрос не отвечает ожиданиям участников рынка. Даже с учетом уже оформленных ранних бронирований приемлемая загрузка самолетов в мае не гарантирована. А возить в ущерб собственной экономике воздух вместо достаточного количества туристов туроператоры не готовы. По спросу на Турцию больно ударил военный конфликт на Ближнем Востоке. Страна им не затронута, но расположена в непосредственной близости от региона противостояния. «Российские туристы, конечно, бесстрашные, но не безрассудные. Многие семьи с детьми, на которые в основном и рассчитан отдых на турецких курортах, сейчас переориентируются на Юго-Восточную Азию – Таиланд, Вьетнам, Китай (остров Хайнань)», – рассказал руководитель одной из туроператорских компаний. Этот тренд подтверждают и в крупных сетях турагентств.

Как отмечают источники «ТурДома», для турецких отельеров снижение интереса со стороны российского рынка стало неприятным сюрпризом. Там ожидали всплеска бронирований на фоне рекомендаций МИД РФ и Минэка туроператорам – временно приостановить продажу туров в ОАЭ и ряд ближневосточных стран. Теперь же некоторые гостиницы на турецких курортах вынуждены давать спецпредложения, во всяком случае на апрельские даты. Напомним, подобный сценарий прогнозировался экспертами еще 3 недели назад. Турагенты поделились с нами конкретными примерами снижения цен. Туры в Barut Hemera Resort & Spa 5* с отправлением из Москвы 10 апреля в конце марта (на финише ранних бронирований) продавались за 206 тыс. руб. на двоих, а сегодня – за 167 тыс. Отдохнуть неделю в Arycanda Kirman Premium 5*, вылетев из российской столицы 14 апреля, предлагалось за 134 тыс. руб., теперь – на 30 тыс. дешевле.

Данные о том, насколько массовы сейчас спецпредложения от гостиниц на турецких курортах, противоречивы. В одном из крупных туроператоров говорят, что от самых востребованных у наших туристов брендов их поступает немного. В другом отмечают: премиальные отели предлагают скидки на заезды до конца летнего сезона. Впрочем, это не означает, что забронировать отдых по сниженным ценам можно будет продолжительное время. Вероятно, подтянув заполняемость на «провальные» даты до приемлемого уровня, акции свернут.

Так или иначе, едва ли не основная характеристика, которую участники рынка дают предстоящему высокому сезону по Турции, – неопределенность. Никто пока не берется прогнозировать, что в перспективе будет со спросом и ценами туров. На сегодня для этого слишком много непредсказуемых геополитических факторов.