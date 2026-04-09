Россияне стали чаще получать французские визы

Во Франции зафиксировали рост числа виз, выданных гражданам России. В 2025 году их количество превысило 150 тыс., сообщили в посольстве страны в Москве. В дипмиссии уточнили, что показатель немного увеличился по сравнению с 2024 и 2023 годами.

Визы оформляют для разных целей: туризм, учеба, работа и личные поездки. В посольстве отметили, что продолжают поддерживать обмены между странами и принимают заявления в рамках действующего законодательства.

Ранее TourDom.ru писал, что желающие получить французский шенген активно записываются на подачу документов в Санкт-Петербурге. Там периодически появляются свободные слоты, которые держатся дольше, чем в других регионах, поэтому многие едут именно туда, чтобы успеть подать заявление.

По словам туристов, в регионах запись разбирают за считаные минуты, тогда как в Петербурге можно поймать несколько доступных дат. При этом очередь на подачу уже сместилась на конец июня, а срок рассмотрения заявлений достигает 45 дней и может увеличиваться.