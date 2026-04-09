Китай думает над мерами поддержки местных авиакомпаний

Власти КНР могут выделить субсидии авиакомпаниям страны на фоне кризиса на мировом рынке нефти и роста цен на керосин. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По информации агентства, речь может идти о самой крупной программе по выводу отрасли из кризиса со времен пандемии коронавируса. Китай рассматривает несколько мер: госсубсидии, налоговые льготы, кредиты под низкий процент. Если верить источникам издания, также не исключается вариант слияния некоторых авиакомпаний.

Ранее глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш заявил, что восстановление стабильных поставок авиационного топлива после сбоев на Ближнем Востоке может затянуться на несколько месяцев, даже в случае нормализации судоходства в Ормузском проливе. Рост цен на керосин эксперты связывают с обострением конфликта вокруг Ирана. На фоне кризиса авиакомпании по всему миру были вынуждены корректировать свою деятельность – повышать тарифы и сокращать полетные программы.