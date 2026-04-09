Сколько стоит слетать в Новую Зеландию на забег по «Властелину колец»

$78.391.56

Марафонец рассказал, сколько стоит слетать на забег по «Властелину колец» в Новую Зеландию

Чемпионат.com

Марафонец Никита Иванов рассказал в интервью «Чемпионату», сколько стоит слетать на забег по «Властелину колец» в Новую Зеландию. Middle-earth Halfling Marathon или Полумарафон Средиземья — тематический старт, который проходит в деревне Хоббитон.

© Чемпионат.com

По словам спортсмена, основная статья расходов — авиабилеты. Их можно купить примерно за 60 000 рублей туда-обратно, однако привязка к конкретным датам может значительно повысить стоимость.

«Со всеми визами, проживанием на несколько дней и билетами, мне кажется, можно уложиться в 200 000 рублей на человека. На мой взгляд, если у вас есть возможность слетать в Новую Зеландию, лучше захватить больше дней и всё-таки посмотреть другие места, помимо самого забега, потому что их огромное количество», — сказал Никита Иванов.