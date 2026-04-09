Туристов на Пхукете предупредили о появлении опасных медуз прямо на пляжах

Власти Таиланда призвали туристов к повышенной бдительности после того, как на популярном пляже острова Пхукет были обнаружены десятки ядовитых медуз. Как сообщает издание The Independent со ссылкой на данные местных природоохранных структур, от 20 до 30 особей были выброшены на берег в бухте Сиам на острове Рача-Яй.

Идентифицированные специалистами Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) медузы относятся к виду Aurelia sp. Их яд считается умеренно опасным и не представляет угрозы для жизни, однако может вызвать покраснение и раздражение кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

«Лунные медузы отличаются от многих других видов тем, что у них нет длинных мощных щупалец. Вместо этого они окружены сотнями коротких тонких нитей по краю купола», — поясняют эксперты.

Туристам настоятельно рекомендуют избегать любого контакта с морскими обитателями, а при появлении неприятных симптомов после купания немедленно обращаться к врачам. При укусе следует немедленно покинуть воду, обработать пораженный участок уксусом или морской водой (но не пресной) и ни в коем случае не тереть пострадавшее место, так как стрекательные клетки могут оставаться на коже.

С середины весны туристический сезон в Таиланде идет на спад из-за жаркой погоды, дождей и обилия разносящих вирусы комаров. На этом фоне, как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), многие отели Пхукета значительно снизили цены: скидки достигают 50%.

Несмотря на сезонные особенности, Таиланд является одним из лидеров среди зарубежных направлений отдыха россиян в предстоящие майские праздники. В АТОР отметили, что цены на поездки в эту страну остаются стабильными, хотя сократилось количество чартерных авиарейсов. По сравнению с другими популярными странами (Вьетнам, Китай, Индонезия) тайские курорты предлагают самые дешевые туры — примерно по 140 тысяч рублей с человека, — благодаря чему россияне могут позволить себе четырехзвездочные отели.