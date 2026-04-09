Туристы надеются, что Gulf Air не полетит в Москву

После того как Бахрейн впервые после 38-дневного перерыва, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, открыл свое воздушное пространство, местный авиаперевозчик Gulf Air приступил к возобновлению полетов из базового аэропорта в Манаме. Несмотря на то что ранее большое количество россиян ждали этого события, сейчас некоторые из них предпочли бы, чтобы он не торопился с восстановлением маршрутной сети в Россию.

«Нам бы на 20 апреля успеть сдать свои места с полным возвратом. А потом пускай летят в свое удовольствие. Мы уже купили другие билеты, и там невозвратные», – объясняют свою позицию туристы, обсуждая изменения в соцсетях.

Судя по комментариям, есть те, кто уже взял безальтернативный, новый вариант для перелета в страны Юго-Восточной Азии и на более поздние даты – на начало и середину мая. У кого Etihad Airways, у кого прямые «Аэрофлота».

Как утверждает перевозчик, с четверга он возобновил рейсы в Дубай, Эр-Рияд, Джидду. Начиная с 10 апреля список направлений расширится за счет Лондона, Мумбая, Дели, Хайдарабада и Исламабада, а с 11-го к ним добавятся Дакка, Найроби и Лахор.

«График открытия выложили. Но ни Москвы, ни Мале в списках нет. Так что надежда не потерять деньги на возвратах со штрафами есть», – считают туристы

Вместе с возобновлением полетов из Манамы до конца апреля авиакомпания сохраняет временную схему c рейсами из аэропорта Даммама, находящегося в соседней Саудовской Аравии.

Напомним, что у туристов в последний месяц было много претензий к бахрейнскому перевозчику из-за того, что он не спешил отменять рейсы. Пассажирам приходили оповещения за неделю до предполагаемого вылета, что их заставляло ждать до последнего и порой втридорога покупать новые билеты.

Кстати, правила обмена после возобновления рейсов из Манамы откатили назад – перебронь доступна только для вылетов до 15 апреля 2026 года и на даты не позднее 30 июня. А не на год, как раньше.