Американский турист обиделся на Минтуризма Казахстана

Американский тревел-блогер обвинил Министерство туризма Казахстана в отсутствии обещанного приема при въезде в страну. Ведомство в ответ заявило, что не направляло ему официального приглашения.

Блогер Коннор, у которого в соцсетях более 800 тыс. подписчиков, прибыл в Казахстан после поездки по Кыргызстану. В опубликованном видео, снятом у границы, он выразил недовольство тем, что его никто из чиновников не встретил. Хотя в Минтуризма обещали настоящий прием.

Более того, на границе туристу и спутнице задавали вопросы о целях въезда, что, по его мнению, выглядело странно в контексте якобы согласованного путешествия. Коннор также привел в пример Кыргызстан, где его встречали девушки в национальных костюмах.

По словам Коннора, такое отношение Минтуризма к гостям, которых чиновники сами пригласили в страну, разочаровывает.

«Это очень обидно, потому что мир уже ассоциирует Казахстан с Боратом, а я на самом деле вижу в нем страну с прекрасной природой, большим деловым потенциалом и интересной культурной историей», – заключил турист.

В Министерстве туризма и спорта Казахстана заявили, что не направляли индивидуального приглашения блогеру. Работа по привлечению иностранных инфлюенсеров ведется в рамках организованных инфотуров, а формат персональных встреч не предусмотрен.

При этом было подтверждено, что представители национальной компании Kazakh Tourism вели с ним переписку, однако переговоры не завершились достижением конкретных договоренностей.