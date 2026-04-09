С июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает регулярные рейсы из Перми в Анталью. Полетная программа начнется 1 июня и продлится до 1 октября, билеты уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы запланированы 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам. На линии будут работать самолеты Airbus A320 с салонами эконом и бизнес.

Пермь станет 12-м городом в маршрутной сети группы «Аэрофлот» с прямыми рейсами в Анталью. В летнем расписании перевозчик также выполняет полеты на турецкий курорт из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы и Краснодара.

Ранее «Аэрофлот» объявил распродажу со скидками до 30% на внутренние направления. Акция действует с 13 апреля по 4 июня и охватывает около 100 маршрутов, но распространяется не на все даты.

Проверка предложений показала, что минимальные цены доступны в непиковые дни. Например, из Москвы в Сочи можно улететь от 4,2 тыс. руб. в одну сторону без багажа, а перелет туда-обратно на ближайшие даты – примерно от 8,4 тыс.