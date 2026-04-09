Ограничения для авиакомпаний РФ на полеты в Израиль и Иран остались в силе

Несмотря на то что 8 апреля небо открыли сразу несколько стран Персидского залива, а аэропорт Бен-Гурион возобновил работу, для российских авиакомпаний продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства Израиля и Ирана, сообщили в Минтрансе.

© tourdom.ru

Специалисты Минтранса и Росавиации анализируют условия работы гражданской авиации на Ближнем Востоке.

«Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион будет принято с учетом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России», – отметили в Минтрансе.

Пока ограничения действуют до 02:59 мск 17 апреля. Также до 16 апреля включительно сохраняются рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ и обратно. В министерстве уточнили, что ситуация в регионе остается под контролем.

В среду, 8 апреля, воздушное пространство открыл Ирак. Следом об аналогичном решении сообщили в Сирии. С 9 апреля Израиль возвращает к обычной работе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, также возобновляют деятельность другие аэропорты страны.