Прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Батуми запустят 8 июня

Прямые авиарейсы снова запускают из Нижнего Новгорода в Батуми с 8 июня. Перевозчиком является авиакомпания Red Wings. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта им. В. П. Чкалова.

Из приволжской столицы рейсы запланированы по понедельникам в 13:35, обратные вылеты — по понедельникам в 08:20. Время в пути до курорта Аджарии на черноморском побережье составит 3 часа 30 минут.

Билеты стоят около 17,5 тысячи рублей из Нижнего Новгорода, из Батуми — 14,5 тысячи рублей.

Напомним, с 13 июня этот же авиаперевозчик запустит рейсы в столицу Грузии без пересадок.