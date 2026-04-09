Россиян предупредили о новых правилах въезда в Европу

С 10 апреля на границах 29 стран Шенгенской зоны начнет работать новая автоматизированная система въезда и выезда EES (Entry Exit System). О новых правилах путешествий в Европу соотечественников Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что при первом въезде у путешественников из третьих стран, в том числе россиян, будут собирать биометрические данные: изображение лица и четыре отпечатка пальцев. Эти данные и информация из проездного документа будут храниться в системе три года. Туристам, которые откажутся предоставлять биометрию, автоматически откажут во въезде.

Вместо привычного штампа в паспорте теперь документ нужно будет провести через электронный киоск. Все факты пересечения границы зафиксируют в единой базе данных.

Кроме того, соблюдение правила «90/180 дней» (не более 90 дней пребывания в Шенгенской зоне в любой 180-дневный период) будет контролироваться автоматически — система отслеживает каждый день нахождения в ЕС в режиме реального времени. Любое превышение срока повлечет за собой штрафы и многолетний запрет на въезд во все страны Шенгенской зоны.

Несмотря на то что EES еще не заработала в полную силу, с октября 2025 года она зафиксировала более 45 миллионов пересечений границы. Более 24 тысяч человек получили отказ во въезде из-за просроченных или поддельных документов, а также недостаточного обоснования цели визита. Еще 600 путешественников посчитали представляющими угрозу для безопасности ЕС.

Ранее сообщалось, что новая ускоренная система въезда в Европу EES вызвала хаос на границах, заставив местных чиновников задуматься о ее отмене. Время обработки документов увеличилось на 70 процентов, спровоцировав многочасовые очереди.