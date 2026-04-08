Как слетать в Италию на майские за 54 тысячи рублей

Туристы, собирающиеся в путешествие в Италию, обеспокоены ситуацией с авиатопливом в этой стране. Причиной стало ограничение на заправку самолетов в аэропортах Болоньи, Милана, Тревизо и Венеции, заявленное на 6–9 апреля. И хотя, по словам президента Национального управления гражданской авиации Италии Пьерлуиджи Ди Пальма, трудности «связаны с пасхальным периодом интенсивного движения», а не с «блокадой Ормузского пролива», путешественники отмечают, что цены на авиабилеты в эту страну уже поползли вверх.

«Перелет Москва – Баку – Мальпенса на середину июля подорожал процентов на 15% по сравнению с прошлым годом», – рассказал TourDom.ru один из собирающихся в поездку.

«Всегда летаю AZAL. Сейчас смотрю билеты на осень – что-то в шоке. Сижу и думаю, чем заменить», – говорит другая.

Мы выяснили, какие сегодня есть варианты перелетов из Москвы в популярные хабы, через которые российские туристы не только попадают в Италию, но и отправляются дальше по Европе.

По данным сервисов бронирования авиабилетов, самым популярным стыковочном пунктом на пути из Москвы в Рим или Милан остается Стамбул.

Прилететь через этот город, например, на майские праздники (30 апреля – 10 мая) в Мальпенсу и вернуться Pegasus Airlines можно за 81,5 тыс. руб., но только с ручной кладью, с багажом – уже за 104,3 тыс. AJet свозит минимум за 85,6 тыс., Turkish Airlines – за 122 тыс.

Второй по востребованности маршрут в столицу итальянской моды – через Баку. Выбирать тут особо не приходится – его обслуживают только «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), стоимость round trip начинается от 110 тыс. налегке и от 127 тыс. с чемоданом.

В прошлом году в тройку «стыковочных лидеров» по дороге из Москвы в Милан входил Белград, в этом он уступил место Еревану. Что, в принципе, понятно: через Армению весь путь можно проделать одной авиакомпанией – FlyOne, и всего за 63 тыс. руб. Есть варианты дешевле – за 58 тыс., но придется менять перевозчика и проходить повторную регистрацию. Через Белград получается значительно дороже.

Самый бюджетный перелет из Москвы в Рим на те же даты обойдется в 53,8 тыс. руб., правда удобным его не назовешь.

Оптимально выбрать вариант FlyOne через Ереван за 61,8 тыс. туда-обратно. Через Стамбул дорога обойдется минимум в 95,7 тыс., через Белград – 125 тыс. В прошлом году россияне летали в столицу Италии и через Абу-Даби, сейчас ей на смену пришла Доха: Qatar Airways обещает свозить за 78,2 тыс. Через ОАЭ, в принципе, тоже можно, но уже минимум за 84,3 тыс. руб. и с 18-часовой пересадкой.

Добавим, что, по подсчетам В2В-сервиса бронирования авиабилетов «Мой агент», число авиабилетов, купленных для поездки из Москвы в Милан в этом году, выросло на 17% по сравнению с январем – мартом 2025-го, а в Рим – более чем в 1,5 раза.