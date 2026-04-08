Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство

Бахрейн впервые с 28 февраля открыл свое воздушное пространство для полетов самолетов гражданской авиации, но исключительно по предварительному согласованию. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Бахрейна открылось, но все рейсы, как следующие в местные аэропорты, так и транзитные, подлежат предварительному согласованию и одобрению со стороны управления гражданской авиации страны», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что полеты в небе Бахрейна прекратились в первой половине дня 28 февраля в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. По словам источника, несоблюдение требования предварительного согласования может привести к отказу во входе в воздушное пространство.

«Данный порядок действует до конца суток 8 июля», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после того, как Иран и США объявили о временном прекращении огня, свое воздушное пространство открыли Сирия и Ирак, частичные ограничения продолжают действовать в небе Катара и ОАЭ. Кувейт продлил запрет на полеты в своем небе еще на 12 часов.