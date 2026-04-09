«Победа» по-тихому выставила на продажу дешевые билеты в Стамбул

На сайте авиакомпании «Победа» замечены относительно недорогие билеты в Стамбул на апрельские даты.

Например, из Краснодара практически в любой день, за исключением конца месяца, можно слетать в турецкий мегаполис за 4,7 тыс. руб., с багажом – за 7,6 тыс.

Чтобы сэкономить на рейсах round trip, выгоднее всего отправляться в Турцию послезавтра, 11 апреля, обратно – 15-го. Такой перелет под короткий городской тур обойдется в 9,5 тыс. руб., а с учетом перевозки чемодана – в 15,3 тыс. (Наличие и цены мы проверяли в 12:00. – Ред.)

Альтернативные прямые рейсы «Азимута» стоят 14,4 тыс. руб., «Аэрофлота» – 20,1 тыс., с багажом – на 6 и 8 тыс. дороже.

Из Москвы билеты one way в Стамбул за 5,9 тыс. руб. «Победа» предлагает на вылеты с 10 по 12 апреля, далее цена двукратно растет. Маршрут туда-обратно с 11-го по 15-е число обойдется в 14,6 тыс. руб., с багажом – в 20,9 тыс.

Для сравнения: места на самолете S7 в те же даты стоят 24,8 тыс. плюс 12 тыс. – за перевозку чемодана.

Отметим, что в последние дни «Победа» не объявляла распродажи. В соцсетях пассажиры нередко критикуют лоукостер за то, что на громко анонсированных акциях со скидкой по промокоду 10%, а то и 20% тарифы оказываются по факту даже менее выгодными, чем стандартные.

