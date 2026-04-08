Туристы снова покупают туры, но не планируют заранее

Рынок бронирований туров за границу постепенно приходит в себя после мартовского спада. Об этом рассказал генеральный директор Onlinetours Константин Победкин во время zoom-встречи в редакции TourDom.ru.

По его словам, в минувшем месяце на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке продажи резко просели. Если сравнивать первые недели марта с традиционно активным периодом конца января, вместо ожидаемого роста на 20–30% компании зафиксировали падение на 30–35%. В апреле ситуация начала выравниваться: отставание сократилось до 20%.

Похожую динамику отмечают и другие участники рынка. В «Слетать.ру» сообщили о снижении бронирований в марте на 31% год к году и на 27,3% по сравнению с февралем. Однако уже к началу апреля разрыв практически нивелировался – отставание сократилось до 4%.

В «Тигра Тур» также говорят о восстановлении: в начале апреля продажи вышли на уровень прошлого года после падения на 40% в марте. По словам генерального директора Марии Оловянниковой, спад был ожидаемым, так как именно в этот период активно бронируются туры на осень в ОАЭ и круизы по Персидскому заливу, на что и повлияли события в регионе.

В Level.Travel по итогам марта даже зафиксировали небольшой рост, хотя и ниже плановых показателей.

При этом на рынке наметился новый тренд: глубина бронирования сокращается. Если ранее туристы планировали поездки заранее, сейчас решения все чаще принимаются ближе к дате вылета.

Так, в «Слетать.ру» средний горизонт снизился на 12% – до 1 месяца и 1 недели, в Onlinetours – с 42 до 35 дней. В Level.Travel отмечают разнонаправленную динамику по направлениям: например, по Вьетнаму глубина сократилась с 50 до 43 дней, а по Китаю, напротив, выросла с 41 до 52 дней. А большинство бронирований приходится на период до 30 дней до поездки.

Как отмечают участники рынка, туристы не отказываются от отдыха, но предпочитают не планировать его заранее.

«Люди пока не готовы далеко заглядывать, но это не значит, что они никуда не поедут», – говорит Константин Победкин.

Эксперты считают, что такая модель поведения может создавать дополнительную нагрузку на рынок, так как отелям сложно планировать загрузку, а туроператорам – чартерные программы. Возросшие риски придется компенсировать более высокими ценами на туры, что вряд ли понравится туристам. Поэтому говорить о стабильном восстановлении рынка пока рано.