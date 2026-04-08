«Горящие туры» возвращаются: россиянам готовят лето со скидками

Турецкие отельеры переходят в режим экстренного выживания после того, как военный конфликт в Персидском заливе обрушил спрос на отдых в стране. По данным главы Ассоциации турагентств Турции Фируза Баглыкая, объём бронирований упал на 20–25% по сравнению с обычными показателями, а в первые дни эскалации падение достигало 80%. Теперь представители туристического сектора прогнозируют возвращение «горящих путёвок» в летнем сезоне 2026 года — явления, которое почти забыли за последние годы.

© runews24.ru

Удар по турецкому турбизнесу оказался двойным. Помимо оттока европейских туристов, которые массово перенаправились в Испанию, Португалию и Италию, Турция потеряла ещё один ключевой рынок — иранских путешественников. Ещё в начале года Иран входил в число главных поставщиков гостей для Стамбула, Антальи и Вана, однако после того как Анкара выразила поддержку иранскому правительству, среди иранцев начался стихийный бойкот, распространившийся через соцсети. Отсутствие иранских туристов, которые ежегодно приносили миллионы долларов, стало серьёзным ударом для ритейла и гостиничного бизнеса.

Ситуацию усугубляет и рост операционных издержек. Из-за скачка цен на нефть подорожало авиатопливо, и, по оценкам экспертов, стоимость перелёта может вырасти с 300 до 400–500 евро. Баглыкая предупредил: если цены на топливо не нормализуются или правительство не введёт субсидии, туристы предпочтут более близкие направления. В ответ на это правительство Турции уже ввело меры стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, перераспределив налоговое бремя.

Глава TÜRSAB призвал отельеров радикально пересмотреть ценовую политику для внутреннего рынка: гостиницы должны предлагать самые низкие возможные цены для местных жителей, чтобы оставаться заполненными. Для иностранных туристов, и особенно для россиян, это означает, что летом можно рассчитывать на значительные скидки. По словам Баглыкая, российские путешественники практически не отменяли свои брони, в отличие от немцев и жителей Северной Европы, что делает российский рынок главным спасательным кругом для турецких курортов.

Эксперты советуют не торопиться с ранним бронированием и следить за предложениями в мае-июне, когда отельеры начнут активную фазу демпинга. В Бодруме цены на размещение уже обрушились более чем на четверть за первую же неделю после эскалации, и аналогичные тенденции ожидаются в Анталье и других популярных курортах. Правда, есть один нюанс: даже при снижении цен на проживание итоговая стоимость поездки может вырасти из-за подорожания авиабилетов. Тем не менее, для тех, кто готов бронировать в последний момент, лето-2026 может стать временем самых выгодных путёвок в Турцию за последние несколько лет.

