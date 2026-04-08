Покупателям популярного турецкого отеля обещают скостить долги предыдущих владельцев

Туристы по-прежнему надеются отдохнуть в этом сезоне в популярном пятизвездочном отеле Movenpick Tekirova 5* в турецкой Анталье. Об этом свидетельствуют вновь появляющиеся в турагентских чатах вопросы: «Что с Мовенпиком?» Эта гостиница продолжает находиться в базах бронирования туроператоров и онлайн-агрегаторов, но вариантов туров нет. Пользователь видит либо размытое с точки зрения объяснения причин сообщение «предложений нет», либо чуть более точное выражение «отель в данный момент недоступен для бронирования».

Судя по происходящему в Турции, шансов на открытие в сезоне-2026 остается все меньше. Ранее предполагалось, что судьба популярного объекта решится в феврале, но теперь дедлайн сдвинут еще на последнюю декаду апреля.

Объект размещения пытается продать турецкий фонд страхования вкладов. Он назначен доверительным управляющим после ареста владельца Prince Group Исмаила Лепиева в рамках расследования финансовых преступлений и операций с криптовалютой. Именно возглавляемая им компания совместно с Accor реализовала первый в Турции проект под брендом Movenpick.

Лот со стартовой ценой в 5,95 млрд лир (133,6 млн долларов по состоянию на сегодня) в итоге не был продан с первой попытки. Сейчас назначены новые торги. Они должны состояться 21 апреля. Стартовая цена не изменилась, а вот интересные формулировки в документе для участников обнаружились.

В частности, новый владелец может получить отель «без обременений, таких как залоги и поручительства». Фонд страхования уполномочен принять решение о погашении прежних долгов «за счет аукционной цены». Их размер не уточняется.

Movenpick Resort Antalya Tekirova 5* – это премиум-курорт в турецком Кемере, расположенный на первой береговой линии и работающий по системе «все включено». Он был открыт в начале летнего сезона 2024 года после масштабной реновации комплекса, который был построен в 1995-м и ранее принимал гостей под названием Royal Diwa Tekirova.