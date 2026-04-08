Некоторым купившим туры в Китай туристам придется доплатить

Некоторые турагенты Дальнего Востока получили «письма счастья» от туроператора Capital Tour (торговая марка ООО «Интурист-Владивосток» ни к ушедшему с рынка в 2010 году туроператору «Капитал Тур», ни к столичному «Интуристу» отношения не имеет. – Ред.). Компания уведомила розничных партнеров, что их туристам предлагается в срок до 10 апреля доплатить за авиаперелет по ранее оформленным турам в Китай из расчета по 560 юаней с человека (около 6,5 тыс. руб. по действующему курсу) «в связи со значительным удорожанием авиатоплива». Альтернатива – аннуляция без удержания фактически понесенных расходов туроператора (ФПР).

Руководитель Capital Tour Александр Рязанов пояснил порталу TourDom.ru, что эта рассылка относится только к тем, у кого турпакеты были забронированы до 1 февраля, а вылет на отдых предполагается после 18 апреля. По его словам, таких «не более 20 человек». У туристов также есть возможность поменять дату или выбрать альтернативный тур.

Изначально чартерную программу из Владивостока в Ичан для экскурсионных поездок в горы Аватара должна была выполнять китайская авиакомпания West Air, однако она не получила допуск от Росавиации. В конце января перевозчика пришлось заменить на «Якутию», которая поставила на маршрут Superjet вместимостью 100 кресел, в то время как у West Air планировался более емкий Airbus.

«Себестоимость мест на бортах из-за этого увеличилась примерно на 1 тыс. юаней – около 11,5 тыс. руб., но по уже проданным турам мы тогда взяли эти дополнительные издержки на себя», – пояснил Александр Рязанов.

А затем из-за войны на Ближнем Востоке выросла стоимость заправки самолетов в китайском аэропорту, «Якутия» потребовала доплату за перелеты.

«Постоянно компенсировать дополнительные издержки за свой счет мы не можем, иначе экономика программы уйдет в минус», – говорит руководитель Capital Tour.

По его словам, большинство турагентов с пониманием отнеслись к ситуации, как правило, удается договориться о тех или иных вариантах без конфликтов.

Ранее мы писали, что практику топливных сборов к уже оплаченным турам осудил Альянс туристических агентств (АТА).