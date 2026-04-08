Туристов предупредили о строгих правилах путешествия по Китаю с животными

Российским туристам перед поездкой в Китай необходимо знать о строгих правилах ввоза домашних животных. Путешествовать по стране можно исключительно с кошками и собаками, сообщили в Генконсульстве РФ в Пекине.

По информации дипломатов, один турист вправе ввезти не более одного питомца. При нарушении этого правила пройти таможенный и фитосанитарный контроль по прибытии в Китай просто не удастся.

Отдельные требования предъявляются к оформлению документов и состоянию животного. В частности, кошки и собаки должны быть чипированы, причем до вакцинации против бешенства. Кроме того, необходим международный ветеринарный паспорт с указанием клички животного, данных владельца на английском языке, номера микрочипа и сведений о прививках.

Также обязательным является оригинал сертификата с результатами анализа на титры антител к бешенству, который проводится после повторной вакцинации.

В Генконсульстве подчеркнули, что несоблюдение установленных норм приведет к отказу во ввозе животного. В таком случае владельцу придется оформить обратный вылет в Россию, при этом до отправления он будет вынужден оставаться в транзитной зоне аэропорта без права выхода в город.