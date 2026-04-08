АТОР: турпоток из России в Японию на сезон цветения сакуры вырос на 30%

Спрос на туры в Японию в сезон цветения сакуры 2026 года увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Спрос на туры в Японию на сезон сакуры 2026 года увеличился в среднем на 25–30% по сравнению с прошлым годом, следует из сводных данных туроператоров. Так, в Space Travel и ITM Group отмечают рост на 30%, в Corona Travel и PAC Group – на 20–25%», – говорится в сообщении.

Как отмечается, стабильно высок интерес туристов и к поездкам в Японию на сезон красных листьев (момидзи). Туроператоры АТОР рекомендуют бронировать такие туры минимум за полгода, чтобы гарантировать и место в группе, и доступные по цене авиабилеты.