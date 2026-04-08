Эксперты высказались о потенциале «новой Антальи»

Редакция запускает спецпроект «Китай», в течение апреля вместе с экспертами мы будем рассказывать на TourDom.ru в разделе «Идеи партнеров» о том, что нового на направлении и какие предложения наиболее актуальны для россиян. Свое участие нам подтвердили в PAC Group, «ПАКС», «ЛаВояж», «ВАНД», «Восток-Интур» и «Звездной империи». Пока же мы собрали мнения об основных тенденциях и особенностях спроса на китайский турпродукт.

© tourdom.ru

Интерес к турам в Китай повышается.

«У него большой потенциал, количество рейсов неуклонно возрастает. Китай демонстрирует устойчивые движения в сторону увеличения, один из факторов, который этому способствует, – международная обстановка. Кроме того, здесь много вариантов прямых рейсов, что удобно для туристов. Абсолютно безвизовый режим начиная с 15 сентября прошлого года. И адекватная цена», – описала преимущества направления Людмила Озик, руководитель отдела Китая туроператора «ВАНД».

Познавательный туризм в тренде. Это отмечают все опрошенные нами эксперты. Туристам уже недостаточно просто съездить на Хайнань или увидеть Пекин. Есть большой интерес к комбинированным турам по Китаю.

«Сейчас появляются новые маршруты, в рамках которых мы упрощаем логистику», – рассказала Екатерина Горская («ПАКС»).

Например, чтобы в ходе одного тура на Хайнань туристы могли попасть еще и в Чжанцзяцзе и увидеть знаменитые горы из фильма «Аватар». Елена Канаева («Звездная империя») отметила, что эту достопримечательность часто комбинируют с посещением Чунцина. Этот 32-миллионник – один из самых густонаселенных в мире. Его часто называют «городом будущего».

«Многоуровневые развязки соседствуют с древними храмами, небоскребы – с домами на сваях, и все это в одном месте», – пояснила Елена.

Визитная карточка Чунцина, которую хочет сфотографировать каждый турист, – это дом, сквозь который проезжают поезда метро. В Чунцине стоит задержаться на 3 дня. Россияне смотрят зоопарк с 20 пандами, угощаются блюдами китайской кухни на улице закусок Байлу, любуются вечерними видами на город во время прогулки по Янцзы.

Круизы – зона роста.

«Особенно заметен возросший интерес к комбинированным программам, включающим морские круизы из Шанхая, так как они позволяют туристам за одно путешествие посетить без виз еще Японию (для морских круизов, когда Япония находится внутри маршрута, действует безвизовый транзит) и Южную Корею», – добавила Татьяна Коршунова («ЛаВояж»).

Среди других интересных вариантов она назвала комбинации экскурсионных туров с речными круизами по Янцзы.

Хайнань – новая Анталья. Денис Полушин (PAC Group) обратил внимание: по климату китайский курортный остров летом очень похож на Турцию и прекрасно подходит в качестве альтернативы этому направлению. На Хайнане есть отели брендовых сетей Marriott, Raffles, Mandarin Oriental. Туристам нужно иметь в виду – «все включено» пока остается редкостью. Однако с едой и инфраструктурой на Хайнане проблем нет. Плюсом отдыха на китайском острове в сравнении с Турцией Денис назвал отсутствие большого количества туристов летом:

«Их будет в разы меньше, детей, соответственно, тоже мало. Для многих это плюс».

Цена отдыха на Хайнане летом, по словам эксперта, в 2 или даже 2,5 раза ниже, чем в Турции.

Эксперты сошлись во мнении, что китайский турпродукт еще не приобрел массовую известность и, готовясь к путешествию, необходимо изучить детали.

Конкуренция на направлении растет. Все больше турагентов посещают страну, накапливают опыт, чтобы передать его туристам и разобраться в специфике.

«Поездка в те же горы Аватара из-за логистики и обилия экскурсионных объектов никак не может стоить дешево», – отмечает Инна Мухина («Восток-Интур»).

Например, экскурсия в Тяньмэньшане включает пещеру Тяньмэньдун (она же «Небесные врата»), одноименную канатную дорогу, стеклянную тропу, горную дорогу Тунтянь-дадао (знаменитую «Дорогу в небо»), храм Тяньмэньшань. В Китай, по ее словам, едут прежде всего ради впечатлений – чтобы «восхищаться». Поэтому туроператоры насыщают программы максимумом возможного.