Турист не улетел в Италию и подал иск к туроператору и турагенту

Турист не улетел в Италию из-за задержки в выдаче виз и подал иск к турагенту и туроператору, у которого приобретал только размещение в отеле. Суд сначала встал на сторону истца, но при повторном рассмотрении дела изменил позицию.

© tourdom.ru

Как рассказал юрист Игорь Косицын, турист через турагента забронировал у туроператора номер в отеле в Италии, а также отдельно билеты из Еревана в Рим. Всё по невозвратному тарифу. При этом оформлением виз мужчина занимался самостоятельно – через индивидуального предпринимателя, оказывающего соответствующие услуги. Стоимость подготовки документов и консульских сборов составила около 44 тыс. руб.

Визы к дате поездки оформлены не были, так что турист никуда не улетел. После этого он обратился в суд с требованием взыскать убытки, изначально предъявив претензии к туроператору, через которого бронировалось только наземное обслуживание. Позднее в число ответчиков был включен и турагент.

При первом рассмотрении дела суд вынес заочное решение в пользу истца, возложив на турагента обязанность компенсировать расходы на билеты, проживание и визовые услуги – всего около 500 тыс. руб. В обоснование указывалось, что менеджер, зная об отсутствии виз, приобрел невозвратные билеты и забронировал отель без страхования рисков невыезда.

Однако это решение было отменено. В ходе повторного процесса суду представили дополнительные доказательства, подтверждающие, что ни турагент, ни туроператор не влияют на сроки выдачи виз и не несут ответственности за действия третьих лиц, оказывающих визовую поддержку. Более того, представитель истца признал, что визовик заранее предупреждал о высокой вероятности задержки в получении шенгена.

Несмотря на это, сторона туриста продолжала настаивать на ответственности турагента. Тем не менее суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания убытков и полностью отказал в иске.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.