Названы лидеры по устойчивому развитию туризма в СНГ

Темпы роста международного туризма в странах СНГ в 2–3 раза превышают среднемировые. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

По его словам, в 2025 году мировой туризм вырос примерно на 4%, тогда как в странах Содружества динамика оказалась значительно выше. Основной вклад в развитие отрасли вносят внутренние путешествия, это самый быстрорастущий сегмент.

Петришенко отметил, что туризм в СНГ не только играет экономическую роль, но и способствует развитию межгосударственных связей и культурного обмена. Отрасль охватывает более 50 видов экономической деятельности и становится важной частью интеграционных процессов.

По итогам прошлого года лидерами по устойчивому развитию туризма в СНГ стали Россия, Азербайджан и Беларусь. Россия заняла первое место, Азербайджан – второе, Беларусь – третье.

В целом регион сохраняет высокую динамику и рассматривается как один из наиболее перспективных с точки зрения роста туристических потоков.