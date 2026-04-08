«Хочешь — идешь по церквям, хочешь — по барам». Блогерша описала Пасху в Мексике

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и случайно попала на празднование католической Пасхи в городе Сан-Луис-Потоси. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что Мексика — страна удивительного баланса, в которой параллельно существуют две стороны праздника. Так, рядом с семью церквями в Сан-Луис-Потоси расположены семь баров.

«Я сначала подумала, что это случайность. Но потом посмотрела внимательнее и даже засмеялась. Получается, все продумано: хочешь — идешь по церквям, хочешь — по барам. Главное, чтобы никто не обиделся», — такими фразами описала увиденное Ершова.

Она добавила, что на Пасху кто-то из местных жителей идет молиться, кто-то — танцевать, кто-то просто гуляет по площади с мороженым, а кто-то сидит на ступеньках и слушает музыку. По словам россиянки, в огромной толпе не было ощущения хаоса. Люди улыбались, разговаривали и пели.

«Праздник одновременно и религиозный, и очень человеческий», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала одно мексиканское блюдо фразой «а точно ли люди это едят добровольно?» Она пояснила, что речь идет о супе из частей коровьего желудка.