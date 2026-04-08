Курорты Таиланда на паузе: как геополитика и цены бьют по туризму

Из-за ухудшения геополитической обстановки и удорожания перевозок туристическая отрасль Таиланда начала демонстрировать признаки замедления. Особенно остро ситуация ощущается на двух главных курортах – Пхукете и Паттайе. Местные власти и предприниматели переключаются на азиатские рынки, стремясь компенсировать падение потока гостей из других регионов. По данным профильных ведомств, количество путешественников с Ближнего Востока сократилось более чем вдвое за год, а европейское направление просело на четверть из-за отмен и переносов рейсов, пролегавших через зоны нестабильности.

«Власти и отельеры пытаются сгладить отрицательную динамику за счет смены приоритетов. В марте въезд из Китая вырос на 47 %, что частично поддержало общую статистику. Влияние на сектор в целом оценивается примерно в 10 %», – передает Турпром.

Ситуацию осложняет приход традиционного низкого сезона (апрель–июнь). Год назад за этот период Пхукет принял около миллиона гостей, и нынешние потери могут серьезно ударить по выручке местного бизнеса. В Паттайе, по словам представителей индустрии, туристы стали заметно экономить, а чистая прибыль предприятий снижается. К тому же укрепление тайского бата делает страну менее привлекательной для гостей из соседних государств с более слабыми национальными валютами.

Общей головной болью для всего туристического кластера остается рост операционных издержек. Подорожание нефти на мировых биржах тянет за собой электричество и логистику. Хотя власти Пхукета заверяют, что с топливом проблем нет, риски сохраняются. В провинциях уже начали организовывать ярмарки с фиксированными ценами на товары первой необходимости, чтобы поддержать и население, и бизнес. В целом цены держатся стабильно, хотя отдельные продукты, чувствительные к жаре, дорожают.

Кратковременным спасением для отельеров могут стать внутренние туристы. Ожидается, что праздник Сонгкран и апрельские школьные каникулы привлекут на курорты много местных гостей, что позволит повысить заполняемость номеров.