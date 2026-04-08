Европе грозит отмена сотен рейсов из-за дефицита топлива

Европе грозят массовые отмены авиарейсов на фоне дефицита авиакеросина, вызванного приостановкой поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив. К маю 2026 года запасы топлива могут сократиться вдвое, заявил МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

По словам эксперта, последний танкер с авиатопливом из Персидского залива прибудет в Европу 9–10 апреля.

«Есть серьезные перебои в поставках, с возможными локальными дефицитами и отменами сотен рейсов, если пролив останется закрытым», — считает Гулиев.

Цены на авиакеросин в Европе уже взлетели, что, по мнению собеседника агентства, отражает структурный дефицит. Кризис может продлиться месяцы, если судоходство в Ормузском проливе не возобновится.

Гулиев отметил, что использование стратегических резервов и перенос технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах дадут отсрочку в 3–5 недель. Однако, по его словам, альтернативные поставщики — США и Норвегия — не смогут полностью компенсировать нехватку.