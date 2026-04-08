Авиакомпании европейской страны начали отменять рейсы из-за цен на топливо

Британские региональные авиаперевозчики Skybus и Aurigny объявили об отмене и сокращении рейсов на фоне роста стоимости авиакеросина на 130 процентов по сравнению с апрелем 2025 года. Об этом пишет Иране.

Как пишет газета, авиакомпания Skybus, которая выполняет полеты из графства Корнуолл на юго-западе Англии, уже отменила перелеты из города Ньюки в лондонский аэропорт Гатвик. В свою очередь, перевозчик Aurigny объявил о сокращении числа рейсов с острова Гернси до аэропорта Лондон-Сити. Кроме того, компания намерена повысить стоимость авиабилетов.

Отмечается, что решения приняты на фоне резкого подорожания авиатоплива — цены выросли на 130 процентов в годовом исчислении. Эксперты связывают это с последствиями конфликта в Иране, который привел к перебоям в поставках топлива на европейский рынок.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что Европе грозят массовые отмены авиарейсов на фоне дефицита авиакеросина, вызванного приостановкой поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив. К маю 2026 года запасы топлива могут сократиться вдвое.